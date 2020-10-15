Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yüz yüze eğitimin kapsamının genişletilmesinin ardından üniversitelerin durumu merak ediliyordu. Öyle ki, geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e bir tavsiye kararı iletilmiş ve bu doğrultuda da birçok üniversite uzaktan eğitime geçildiğini bildirmişti. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020-2021 üniversitelerin açılması hakkında son dakika açıklamalarında bulundu.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Bakan Fahrettin Koca, kendisin yöneltilen 'Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim başlayacak mı?' sorusuna yanıt verirken Bilim Kurulu'nun değerlendirmesini de kamuoyu ile paylaştı. Önümüzdeki iki, üç haftayı işaret eden Bakan Fahrettin Koca, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması hakkında şunları söyledi;
Koca, Bilim Kurulu'nun üniversitede yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin görüşü olup olmadığına ilişkin soru üzerine,
"Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. Bilim Kurulu'nda da bugün konuşulmuş oldu. İki hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubu ile ilgili biz vaka seyrini, sayılarını tekrar değerlendirip, gerektiğinde kademeli olarak bir geçiş yapılacağı zaten söylenmişti, kademeli geçişe de geçmiş olacağız. Burada özellikle salgının seyri ve de yüz yüze eğitimle öğrencilerin o yaş gruplarındaki dağılımın, nasıl şekillendiğini gördükten sonra gündeme alınmış olur. Dolayısıyla önümüzdeki iki, üç haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu'nun da bugün değerlendirmesi bu şekilde oldu." diye konuştu.
ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR İDDİASINA YÖK'TEN YALANLAMA
Üniversitelerin 1 Ekim sonrası açılmasına yönelik karar alındığı iddialarına Yüksek Öğretim Kurulu'ndan YÖK yalanlama geldi.
YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın "Üniversitelerin 1 Ekim sonrası için akademik tavrimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilir." şeklinde açıklamaları sosyal medyada yer aldı. Söz konusu paylaşımlar üzerine YÖK'ten açıklama geldi.
YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın bu tür bir paylaşımda bulunmadığı vurgulanırken, üniversitelerin 1 Ekim sonrası açılacağı iddialarının doğru olmadığı belirtildi.
Açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konunun tekrar gündeme gelmediği de vurgulandı.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi ancak Sağlık Bakanlığı'nın önerisi sonrasında üniversitelerin büyük çoğunluğunda eğitim online olarak başladı.
HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ?
127 devlet üniversitesinden 123'ü uzaktan eğitim kararı alırken 4 devlet üniversitesi ise henüz yeni eğitim dönemi için uzakta öğrenim duyurusu yayınlamadı.
Yeni eğitim-öğretim dönemi için henüz bir açıklama yapmayan devlet üniversiteleri şöyle: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.