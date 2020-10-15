Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yüz yüze eğitimin kapsamının genişletilmesinin ardından üniversitelerin durumu merak ediliyordu. Öyle ki, geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e bir tavsiye kararı iletilmiş ve bu doğrultuda da birçok üniversite uzaktan eğitime geçildiğini bildirmişti. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020-2021 üniversitelerin açılması hakkında son dakika açıklamalarında bulundu.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Fahrettin Koca, kendisin yöneltilen 'Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim başlayacak mı?' sorusuna yanıt verirken Bilim Kurulu'nun değerlendirmesini de kamuoyu ile paylaştı. Önümüzdeki iki, üç haftayı işaret eden Bakan Fahrettin Koca, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması hakkında şunları söyledi;

Koca, Bilim Kurulu'nun üniversitede yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin görüşü olup olmadığına ilişkin soru üzerine,

"Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. Bilim Kurulu'nda da bugün konuşulmuş oldu. İki hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubu ile ilgili biz vaka seyrini, sayılarını tekrar değerlendirip, gerektiğinde kademeli olarak bir geçiş yapılacağı zaten söylenmişti, kademeli geçişe de geçmiş olacağız. Burada özellikle salgının seyri ve de yüz yüze eğitimle öğrencilerin o yaş gruplarındaki dağılımın, nasıl şekillendiğini gördükten sonra gündeme alınmış olur. Dolayısıyla önümüzdeki iki, üç haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu'nun da bugün değerlendirmesi bu şekilde oldu." diye konuştu.