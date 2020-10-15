Üniversiteler açılacak mı sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerin açılmasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla bazı soruların yanıtları merak ediliyor. Peki, üniversiteler açılacak mı? Üniversite yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Başkan Erdoğan açıklamasında "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.