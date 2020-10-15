



'BAKANLIĞIN KARARINI DOĞRU BULUYORUM'

Almanya'dan gelen İbrahim Aydınlı, "Millet kullanmasını bilse sıkıntı değil. Millet kullanmasını bilmiyor. Üzücü olan millet çöpünü bırakıp, gidiyor. Burada doğal bir güzellik var. Ne kadar çok insan gelirse o kadar çok kir bıraktığı için sıkıntılı. Bu güzelliğin bozulmaması gerekiyor. Benim şahsi düşüncem kota olması gerekiyor. O da biraz zor. O yüzden bu güzelliği korumak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kararını doğru buluyorum" dedi.



'ÇAMURLARINI ÇALIP, GİDİYORLARDI'

Salda Gölü halkından Rahime Akalın (68), "Gölümüz eskiden çok daha güzeldi. Tertemizdi. İnsanlar biraz kirletti, yasak geldi. Yasak gelmesi gölümüz açısından iyi oldu. Gölümüz kirlenmişti. Çamurlarını çalıp, gidiyorlardı. Kumunu çalıyorlardı. Bu şekilde de güzel oldu, tertemiz oldu gölümüz. Hayırlısı" diye konuştu.



Salda'yı görmek için geldiğini söyleyen Tatiana Davydova da "Burası muhteşem. Uygulama yerinde, kesinlikle doğru bir uygulama" dedi.