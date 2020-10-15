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    Son dakika: Koronavirüste son durum! yeni tablo ile 15 Ekim koronavirüs vaka sayılarını duyurdu

    Son dakika haberi... 15 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız." ifadelerine yer verdi.

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

    Koca açıklamasında, "Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız." ifadelerine yer verdi.

    14 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    13 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    12 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    11 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    10 EKİM KORONAVİRÜS TAVLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tablo ile 15 Ekim koronavirüs vaka sayılarını duyurdu