Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.10.2020 06:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.10.2020 06:16
    ABONE OL

    Son dakika: 'da operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, 'da terör örgütü 'a yönelik saat 00:30 sıralarında eş zamanlı olarak yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    DHA
    İstanbul'da gece yarısı DEAŞ operasyonu

    Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü 'a yönelik İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon yaptı. Ekipler tarafından uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından saat 00:30 sıralarında operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın yaptı.




    BASKIN YAPILAN ADRESLERDEN BİRİ DE ZEYTİNBURNU
    Ekiplerin baskın yaptığı adreslerden biri de oldu. Telsiz Mahallesi 72. Sokakta bulunan 4 katlı binaya giren ekiplerin bina içerisindeki arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı