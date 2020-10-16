



ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Araçlarda yapılan aramalarda aracın iç kesimlerine ve taşıdıkları kıyafetlerin arasına gizlenmiş 2 adet 9 mm tabanca, 1 adet 7.65 mm tabanca, 12 adet 9 mm dolu fişek, 4 adet 7.65 mm dolu fişek olmak üzere toplam 3 adet tabanca, 16 adet dolu fişek bulundu.











Araçta bulunan 6 kişi, ruhsatsız silah, mermi, mühimmat ve kesici alet bulundurma suçundan gözaltına alındı.



