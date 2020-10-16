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    • 16.10.2020 07:31
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    Son dakika: 'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

    Son dakika haberine göre, Adana'dan 'ya suç örgütlerine silah satmak için gelen kaçakçılara yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, 3 adet silaha el konuldu.

    DHA
    Ankara'da silah kaçakçılığı operasyonu

    Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Gölbaşı'nda yapılan operasyonda, Adana'dan Ankara'ya silah taşıdığı tespit edilen iki araç polis ekiplerince yakalandı.



    ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
    Araçlarda yapılan aramalarda aracın iç kesimlerine ve taşıdıkları kıyafetlerin arasına gizlenmiş 2 adet 9 mm tabanca, 1 adet 7.65 mm tabanca, 12 adet 9 mm dolu fişek, 4 adet 7.65 mm dolu fişek olmak üzere toplam 3 adet tabanca, 16 adet dolu fişek bulundu.





    Araçta bulunan 6 kişi, ruhsatsız silah, mermi, mühimmat ve kesici alet bulundurma suçundan gözaltına alındı.
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    Haberler Güncel Son dakika: Ankara'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı