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    • 15.10.2020 10:59
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    ’IN sözde emirinin fedaisi intikam yemini etmiş

    ’ın sözde emiri ’le bağlantılı olan ve “Özden’in fedaisi” olarak bilinen eylem hazırlığındaki ’da yakalanıp tutuklanırken, zanlının daha önce de intikam yemini ettiği ve tutuklandığı ortaya çıktı.

    İHA

    Müdürlüğü'nün 'a yönelik 'da yaptığı operasyonda önce 'da kanlı eylem yapmak için keşif yapan bir zanlı yakalanarak tutuklandı. Bu zanlının ifadesi ve evinde çıkan malzemelerden DEAŞ'ın sözde emiri olan ile bağlantılı olduğu belirlenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü Adana'da operasyon yaptı.

    Müdürlüğü ile yapılan ortak operasyonda Mahmut Özden ile birlikte oğlunun da olduğu 11 kişi yakalanıp tutuklandı. Polis tarihinde ise DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden'le bağlantılı olan ve "Özden'in fedaisi" olarak bilinen eylem hazırlığındaki 'u 8 Eylül'de Adana'da yakaladı. İstanbul'a götürülen zanlı 10 Eylül de tutuklandı. "Mücahit Musab" kod adını kullandığı iddia edilen Barış Coşkun'un, DEAŞ'ın Türkiye'de eylem planladıkları tespit edilen 12 kişilik hücresinde yer aldığı belirlendi.

    Bu arada Barış Coşkun'un 20 Eylül 2019 yılında Adana Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı bir operasyonda yakalandığı ve tutuklandığı daha sonra ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı ortaya çıktı. Zanlının bu operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri 'nin yayınladığı ses kaydında eylem yapılmasını istemesinin ardından bir sosyal medya hesabından, "Yakında", "Adana" ve "Vallahi intikam alacağız bir mühlet sonra olsa da intikam alacağız" yazılı kağıt ile bıçak fotoğrafı paylaştığı öğrenildi.

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