Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni'nden açıklamalarda bulundu.



Çavuşoğlu'nun konuşmasının satır başları:

Kardeş ülkeler olarak Azerbaycan'la dayanışma sergilememiz önem taşıyor. Türkiye olarak Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz.









Dünyamız koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor. Kardeş ülkelerimize yardım eli uzatıyoruz. 154 ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulunduk. Kazakistan'a da iki kapsamlı yardım gerçekleştirdik.



FETÖ tehdidi hala devam ediyor. Sadece ülkemiz için değil, Kazakistan ve diğer kardeş ülkeler için de tehdittir.