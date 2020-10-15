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    • 15.10.2020 10:22
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    Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: 'ın haklı mücadelesinde yanında olmaya devam edeceğiz

    Son dakika haberine göre, , Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni'nden açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Türkiye olarak ’ın haklı mücadelesinde hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz." dedi.

    DHA
    Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a destek açıklaması

    , Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni'nden açıklamalarda bulundu.


    Çavuşoğlu'nun konuşmasının satır başları:

    Kardeş ülkeler olarak 'la dayanışma sergilememiz önem taşıyor. Türkiye olarak Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz.




    Dünyamız koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor. Kardeş ülkelerimize yardım eli uzatıyoruz. 154 ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulunduk. Kazakistan'a da iki kapsamlı yardım gerçekleştirdik.


    FETÖ tehdidi hala devam ediyor. Sadece ülkemiz için değil, Kazakistan ve diğer kardeş ülkeler için de tehdittir.

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    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde yanında olmaya devam edeceğiz