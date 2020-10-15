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    • 15.10.2020 Gazete
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    İşgalci kalleşlikte sınır tanımıyor!

    İşgalci , ateşkes anlaşmasına rağmen kalleş ateşe devam etti. Kelbecer bölgesine yerleştirdi. Önceki gece de sivil halkı hedef seçti.

    Kalleşlikte sınır yok!
    Azerbaycan , 'ın, 'ın Kelbecer bölgesinde sistemi konuşlandırdığı bildirdi. 11 Ekim'de Gence kentine kalleşlerin düzenlediği saldırıda 2 yaşındaki Nilay Aliyeva, babası ve 10 günlük hamile olan annesini kaybetti. Kalleşler, önceki gece de Terter'de sivillere yönelik saldırıları takip eden Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) ekibini hedef seçti. Saldırıda gazetecileri taşıyan aracın şoförü yaralandı.



    Ermenilerin saldırısıyla bugüne kadar 43 Azeri vatandaşı öldü. Cenazeler toprağa verilirken halk isyan etti.

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