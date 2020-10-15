Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Kelbecer bölgesinde balistik füze sistemi konuşlandırdığı bildirdi. 11 Ekim'de Gence kentine kalleşlerin düzenlediği saldırıda 2 yaşındaki Nilay Aliyeva, babası ve 10 günlük hamile olan annesini kaybetti. Kalleşler, önceki gece de Terter'de sivillere yönelik saldırıları takip eden Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) ekibini hedef seçti. Saldırıda gazetecileri taşıyan aracın şoförü yaralandı.
Ermenilerin saldırısıyla bugüne kadar 43 Azeri vatandaşı öldü. Cenazeler toprağa verilirken halk isyan etti.
Ermenilerin saldırısıyla bugüne kadar 43 Azeri vatandaşı öldü. Cenazeler toprağa verilirken halk isyan etti.