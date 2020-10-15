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    • 15.10.2020 16:44
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    'ın alçak saldırılarına 'ndan !

    'ndan yapılan son dakika açıklamada 'ın TERter bölgesine yaptığı alçak saldırılara verildi. Açıklamada; "Ermenistan, esirlerin ve cenazelerin değişimi için ’de ilan edilen insani i hiçe saymaya devam etmektedir. İnsanlıktan nasibini almayanlar, lı kardeşlerimizin cenazelerini dahi defnetmesine izin vermemektedir." denildi.

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    , 'ın, 'ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarını kınadı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Terter kentinde mezarlıkta defin töreni sırasında Ermenistan tarafından düzenlenen saldırıda 3 sivilin hayatını kaybetmesi, 5 sivilin de yaralanmasına ilişkin, "Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik olarak devam eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullandı.

    Ermenistan'ın, esirlerin ve cenazelerin değişimi için 'de ilan edilen insani i hiçe saymaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "İnsanlıktan nasibini almayanlar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin cenazelerini dahi defnetmesine izin vermemektedir. Bu son saldırıyla Ermenistan, insani değerlerle bağdaşmayan hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Türkiye'nin, Can Azerbaycan'ın kahraman halkıyla dayanışması daimi ve tamdır.''

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    Haberler Güncel Ermenistan'ın alçak saldırılarına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki!