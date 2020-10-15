Marmara'da hareketli anlar! Milyonlarca paket ele geçirildi

Zeytinburnu açıklarında yabancı bandıralı bir gemiye yapılan operasyonda 2 milyon 845 bin paket kaçak sigara ile 38 ton 433 kilogram tütün ele geçirildi.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Zeytinburnu önlerinde yabancı bayraklı bir gemiye operasyon yapıldı . Geminin ambarlarında beyan edilmeyen 2 milyon 845 bin paket kaçak sigara ile 38 ton 433 kilogram tütün ele geçirildi.