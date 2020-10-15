Zeytinburnu açıklarında yabancı bandıralı bir gemiye yapılan operasyonda 2 milyon 845 bin paket kaçak sigara ile 38 ton 433 kilogram tütün ele geçirildi.
Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Zeytinburnu önlerinde yabancı bayraklı bir gemiye operasyon yapıldı . Geminin ambarlarında beyan edilmeyen 2 milyon 845 bin paket kaçak sigara ile 38 ton 433 kilogram tütün ele geçirildi.
Marmara'da hareketli anlar! Milyonlarca paket ele geçirildi
İstanbul Zeytinburnu açıklarında bulunan yabancı bandıralı bir gemiye, Sahil Güvenlik ve emniyet ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu gemide yapılan aramada 2 milyon 845 bin paket kaçak sigara ile 38 ton 433 kilogram tütün ele geçirildi.
Zeytinburnu açıklarında yabancı bandıralı bir gemiye yapılan operasyonda 2 milyon 845 bin paket kaçak sigara ile 38 ton 433 kilogram tütün ele geçirildi.