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    • 15.10.2020 12:09
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    Son dakika: Yunanistan'ın asılsız iddialarına net cevap: Vakit kaybetmeksizin izin verilmiştir

    Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın uçağının girişinde kasıtlı olarak bekletildiğine yönelik çirkin iddiaları net bir dille yalanladı.

    DHA
    Yunanistan'ın asılsız iddialarına net cevap

    Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın uçağının girişinde kasıtlı olarak bekletildiğine yönelik çirkin iddiaları net bir dille yalanladı.

    Sözcü Aksoy'un, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın uçağının Türk hava sahası girişinde kasıtlı olarak bekletildiği konusundaki soruya şu şekilde cevap verdi:

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı 14 Ekim'de Irak'a götürüp getirmek üzere hava sahamızdan üst uçuş izni talep edilmiş, bu iznin uygun bulunduğu zamanlıca Yunan tarafına bildirilmiştir. Uçağın Irak'ta arızalanması üzerine, Yunanistan tarafı ikinci bir uçak tahsis etmiş, söz konusu uçağın da aynı uçuş izin numarasıyla hava sahamızı kullanmasına vakit kaybetmeksizin izin verilmiştir. Söz konusu uçak, Irak'tan uçuş planı sunmadan kalkmıştır. Bu olayda da keyfiyet en başta Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın emniyeti için bir zorunluluktur. Konu hakkında Yunan muhataplarımıza da bilgi verilmiştir.



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    Haberler Güncel Son dakika: Yunanistan'ın asılsız iddialarına net cevap: Vakit kaybetmeksizin izin verilmiştir