Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı! Eğer bunu yaşıyorsanız.... | Koronavirüs belirtileri nelerdir?

BAŞ DÖNMESİNİN BİRÇOK SEBEBİ VAR

Baş dönmesinin önemli bir sorun olduğunu ve altında yatan birçok sebep olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şanlı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Baş dönmelerinin çoğu kulakla ilgilidir. Kulak işitme organı olmasının yanı sıra denge organıdır. Bunların en önemlisi ve halk arasında da yaygın olarak bilinen 'kristal oynaması'dır. Bu baş dönmeleri kısa süreli ama çok şiddetlidir. Kulaktaki sıvı basıncının artmasına bağlı meniere hastalığı dediğimiz; şiddetli ve saatlerce süren baş dönme atağı olur. İşitmeyi düşürür ve doluluk hissi yapar. Bunun dışında denge siniri iltihaplanmasına bağlı baş dönmeleri de karşımıza çıkmaktadır."