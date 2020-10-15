Yeni kimlik randevusu nasıl alınır? NVİ ehliyet, kimlik yenileme işlemleri ve ücreti nedir?

YENİ KİMLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) alınır. Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır. Kuruma gitmeden önce başvuru ücretinin yatırılması gereklidir.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde nüfus müdürlüklerine TC Kimlik Kartı Başvurusu ile sınırlı olmak üzere öğrenciler ve ihtiyaç olması halinde beraberinde anne, baba, veli veya vasisinden bir kişi sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla sokağa çıkabilecek. Ayrıca nüfus müdürlükleri, belirlenen o tarihlerde ve saatlerde hizmet vermeye devam edecek.