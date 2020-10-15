Yeni kimlik randevusu nasıl alınır? NVİ ehliyet, kimlik yenileme işlemleri ve ücreti nedir? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. Her yerde geçerli olan ve tüm resmi işlemlerde kullanılan kimliğin her zaman yanınızda bulunması önemlidir. Kimlik yenileme işlemi de en sık yapılanlar arasında yer alır. Vatandaşlar kimlik yenileme randevusunun nasıl alındığını ve ücretini merak ediyor. İşte ayrıntılar…
YENİ KİMLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) alınır. Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır. Kuruma gitmeden önce başvuru ücretinin yatırılması gereklidir.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde nüfus müdürlüklerine TC Kimlik Kartı Başvurusu ile sınırlı olmak üzere öğrenciler ve ihtiyaç olması halinde beraberinde anne, baba, veli veya vasisinden bir kişi sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla sokağa çıkabilecek. Ayrıca nüfus müdürlükleri, belirlenen o tarihlerde ve saatlerde hizmet vermeye devam edecek.
KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
Değerli kağıt bedelleri her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenmekte olup, 2020 yılı için; kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 25,00 TL., kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 50,00 TL. değerli kağıt bedeli alınmaktadır. Kimlik kartı bedeli; vergi dairesi müdürlüklerince, Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ya da anlaşmalı bankalar ve PTT Şubeleri aracılığıyla tahsil edilmektedir.Kanuni süresi içinde veya 2828 sayılı Kanun uyarınca Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu yetkililerince yapılan doğum bildirimleri sonucu düzenlenen kimlik kartlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz. Hatalı üretim, yazım ve yonga arızası tespit edilen kimlik kartları bedel alınmadan yenilenir.