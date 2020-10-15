VGM bursu geri ödemeli mi? KYK alanlar VGM alabilir mi? VGM bursu ne kadar?

VGM bursu ne kadar? KYK alanlar VGM alabilir mi? VGM bursu geri ödemeli mi? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite öğrencilerine burs veriyor. Burs başvuru dönemi 15 Ekim itibariyle başladı. Başvurular 30 Ekim'e kadar devam edecek. Peki, VGM bursu ne kadar? VGM bursu geri ödemeli mi? VGM bursu ne kadar? İşte burslarla ilgili merak edilen soruların yanıtları!

KYK ALANLAR VGM ALABİLİR Mİ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursları, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) burs başvuru sonuçlarının açıklamasının ardından açıklanmaktadır. Öğrencinin KYK bursu almaya hak kazanması halinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs başvurusu iptal edilir. Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ise burs başvuruları değerlendirmeye alınır.