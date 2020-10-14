Berlin'de kızı terör örgütü tarafından kaçırılan Maide T. 11 aydır kızının geri getirilmesi için Alman yetkililerden yardım istemesine rağmen bugüne kadar somut hiçbir adım atılmadı.

Yaklaşık 11 aydır hem Almanya Başbakanlığı önünde hem de Federal Meclis önünde eylemler yapan Maide T. ile hiçbir Alman gazetecinin görüşmemesi, Alman medyasının PKK'ya üstü kapalı desteğinin göstergesi olarak görülüyor.

Maide T. Alman medyasının kendi durumu hakkında bir kez bile kendisine müracaat etmemesini eleştirerek "Ben kızımın mücadelesini verirken tabii ki Alman medyasının desteğini beklerdim. Ancak 11 ay geçti daha bir tane Alman gazeteci ne yaptığımı niçin yaptığımı gelip sormadı bile. Ama gazetelere baktığınız da terör örgütünün yaptıkları sanki meşruymuş gibi bir algı yapılıyor. Tarafsız gazetecilik ya da basın özgürlüğünden dem vurmayı biliyorlar ama kendilerine gelince görmezlikten geliyorlar." dedi.

Maide T. Avrupa medyasında Türkiye düşmanlığı yapıldığına işaret ederek "Çocuğumu PKK götürdü bir başkası değil. Avrupa ya da Alman medyası görmek istemese de ben PKK'ya karşı mücadelemi sürdürmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR ANNELERİ, CUMARTESİ ANNELERİYLE KIYASLANIYOR

Öte yandan Alman medyası Diyarbakır'da HDP binası önünde eylem yapan anneleri de görmezden gelmeye devam ediyor.