Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine taciz ateşi açan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/JfxESNxTzZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 14, 2020