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    • 14.10.2020 10:28
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    Son dakika: bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü

    : Huzur ve güven ortamını bozmak için bölgesine taciz ateşi açan 3 /’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

    DHA
    Taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Harekatı bölgesine taciz ateşi açan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış 3 /'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

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