



NOTAM'a göre, Fethiye-Kemer bölgesinde 13-19 Ekim tarihleri arasında AWACS (HİK) uçakları 31 bin feet irtifada uçuş yapacak. "Barış Kartalı" olarak da bilinen E-7T Havadan Erken Uyarı ve Kontrol Uçağı (HİK), gelişmiş radar teknolojisi sayesinde havadaki tüm hareketliliği komuta merkezlerine ve havadaki diğer uçaklara bildiriyor. Kara veya havadan gelecek tehditlere karşı diğer uçakları uyarıyor.