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    • 14.10.2020 21:43
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    Son dakika: 'ın kuzeyinde 5 'lı terörist etkisiz

    Son dakika haberi.., ’ın kuzeyi Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 ’lı teröristin hava harekatında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    5 PKK'lı terörist artık yok!

    Son dakika haberi.., 'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 'lı teröristin hava harekatında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz