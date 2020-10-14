Vatandaşlar, dün akşam AYM üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımından sonra istifa etmesi gerektiğini sosyal medyadan paylaşıyor. Jüristokrasi (yargıçlar vesayeti) aparatı Yıldırım ise halâ istifa etmedi.

AYM SUSKUN

Anayasa Mahkemesi'nin bugün gerçekleştirdiği toplantıda üye Engin Yıldırım'ın istifa etmesi üzerine bir karar çıkmadı.

HALK ÖFKELİ

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın tehdidinin ardından vatandaşlar sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi. Henüz bir istifanın gelmemesi sonrası halktan gelen tepkiler, Twitter'da artarak devam ediyor.

TEPKİLER BÜYÜYOR

"EnginYıldırım İstifaEtmedi" tagı Türkiye gündeminde kısa sürede 3. sıraya çıktı.

YILDIRIM TWEETLERİNİ SİLİP HESABINI KORUMALI YAPTI

Paylaşımı tepki görünce Yıldırım, söz konusu tweetleri silerek sosyal medya hesabını 'korumalı' hale çevirdi. Tepkileri dindirmek için kamuoyundan özür diledi.