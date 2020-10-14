Kariye Camii nerede? Kariye Camii nasıl gidilir?

KARİYE CAMİİ NASIL GİDİLİR?

Anadolu yakasından gelenler için

Kadıköy'den Eminönü vapuruna bininiz. Eminönü otobüs duraklarından 31E, 32, 336E, 36KE, 37E numaralı otobüslerden birine binerek Edirnekapı durağında indiğinizde Kariye Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.

Avrupa yakasından gelenler için

Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler taraflarından geliyorsanız herhangi bir Metrobüs istasyonundan metrobüs ile Edirnekapı durağında inerek üst geçitten sağ taraftan çıkarak 5 dakikalık bir yürüyüş ile Kariye Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.

Öte yandan bu bölgeden birçok farklı minibüs ve otobüs seferleri de bulunmaktadır.