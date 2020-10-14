Kariye Camii nerede? Kariye Camii nasıl gidilir?

Kariye Camii nasıl gidilir? Kariye Camii nerede? Resmi Gazete'de 21 Ağustos'ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kariye Camii'nin statüsü değiştirildi. Kariye Camii'nde 75 yıl sonra ilk Cuma namazı 30 Ekim günü kılınacak. Peki, Kariye Camii nerede?
KARİYE CAMİİ NEREDE?
Ulaşım kolaylığı olması sebebi ile turistlerin uğrak mekânı olan Kariye Müzesi, İstanbul'un Edirnekapı semtimde yer almaktadır.
KARİYE CAMİİ NASIL GİDİLİR?
Anadolu yakasından gelenler için
Kadıköy'den Eminönü vapuruna bininiz. Eminönü otobüs duraklarından 31E, 32, 336E, 36KE, 37E numaralı otobüslerden birine binerek Edirnekapı durağında indiğinizde Kariye Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.
Avrupa yakasından gelenler için
Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler taraflarından geliyorsanız herhangi bir Metrobüs istasyonundan metrobüs ile Edirnekapı durağında inerek üst geçitten sağ taraftan çıkarak 5 dakikalık bir yürüyüş ile Kariye Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.
Öte yandan bu bölgeden birçok farklı minibüs ve otobüs seferleri de bulunmaktadır.