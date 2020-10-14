Sahte içki kabusu katlandı! Geçen Cuma günü Kırıkkale'de başlayan faciada kayıplar arttı. Can kaybı 45'e ulaştı! Polis ekipleri düğmeye bastı. Tüm yurtta, kaçak içki üretilen adreslere baskın yapıldı. gözaltına alınan 58 kişiden 7'si tutuklandı. Öte yandan uzmanlar, sahte içkiye karşı şu uyarıları yaptı: İ. Ü. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk: Sahte içki alındıktan 24-36 saat sonra bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, baş ağrısı belirtileri başlar. Bu belirtiler görülmeye başlandığında hemen hastaneye gitmek gerekir. Çünkü solunum durması, koma hali ve ölüm gerçekleşebilir. Metil alkol zehirlenmeleri direk beyin fonksiyonlarını, karaciğeri, böbrekleri, gözü etkiliyor. Öldürmese bile kör bırakır. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Burak Sayhan: Sahte içkiden zehirlenenler, genelde komada geliyorlar. Solunumları yetmiyor. Ciddi böbrek yetmezliği tablosu görülüyor. Tedaviye geç kalındığında öldürücü bir tablo ile seyredebiliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander: Sahte içki kaynaklı zehirlenmelerde bulantı, kusma, şuur değişikliği ve şuur kaybı ile koma görülebilir. Solunum, kalp, akciğer etkilenir. Hastalar en çok solunum yetmezliğinden kaybedilir.

GÜL KİREKLO