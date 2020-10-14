Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    Muhalefetin altı atlısı, dışarının gazına geldi! lideri Bahçeli'den cevap gecikmedi: Bunu size kim sipariş etti!

    Muhalefetin altı atlısı, dışarının gazına geldi. Hepsine cevabı Milliyetçi Hareket Partisi () lideri verdi: Bunu size kim sipariş etti!

    Takvim
    Altılı ganyan
    , sahada ve masada şaha kalktı. Çıkarlarından milim geri adım atmadı. Cumhur İttifakı'nın milli duruşu sömürgeci Batı'yı şaşırttı. Sinsi planlar başladı.


    Muhalefetin dozu artırıldı. Altısı birden diye bağırdı.



    Kaos korosunu lideri cevapladı: Erken seçim isteği sipariştir. Size ne vaat ettiler!




    ABD'de Demokratlar'ın Başkan Adayı , "Erdoğan'ı devirmek için muhalefet liderlerini desteklemeliyiz" demişti.


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Muhalefetin altı atlısı, dışarının gazına geldi! MHP lideri Bahçeli'den cevap gecikmedi: Bunu size kim sipariş etti!