Türkiye, sahada ve masada şaha kalktı. Çıkarlarından milim geri adım atmadı. Cumhur İttifakı'nın milli duruşu sömürgeci Batı'yı şaşırttı. Sinsi planlar başladı.
Muhalefetin dozu artırıldı. Altısı birden seçim diye bağırdı.
Kaos korosunu MHP lideri Devlet Bahçeli cevapladı: Erken seçim isteği sipariştir. Size ne vaat ettiler!
ABD'de Demokratlar'ın Başkan Adayı Joe Biden, "Erdoğan'ı devirmek için muhalefet liderlerini desteklemeliyiz" demişti.
Muhalefetin dozu artırıldı. Altısı birden seçim diye bağırdı.
Kaos korosunu MHP lideri Devlet Bahçeli cevapladı: Erken seçim isteği sipariştir. Size ne vaat ettiler!
ABD'de Demokratlar'ın Başkan Adayı Joe Biden, "Erdoğan'ı devirmek için muhalefet liderlerini desteklemeliyiz" demişti.