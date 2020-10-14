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    • 14.10.2020 10:26
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    'da operasyonu!

    'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ’dan Gemlik ilçesine getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, dün sabah saatlerinde Gemlik ilçesindeki bir depoya baskın düzenledi. Baskında, 113 şişe satışa hazır sahte içki, 90 sahte bandrolü ele geçirildi. Depo sahibi K.Ş. hakkında başlatıldı.

    Bursa'da sahte içki operasyonu!

    'da polisin iki adrese düzenlediği operasyonda ve etil alkol ele geçirildi. 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'dan Gemlik ilçesine sahte içki getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, dün sabah saatlerinde Gemlik ilçesindeki bir depoya baskın düzenledi.

    Baskında, 113 şişe satışa hazır sahte içki, 90 sahte bandrolü ele geçirildi. Depo sahibi K.Ş. hakkında başlatıldı.

    Ekipler, dün saat 14.00 sıralarında da Nilüfer ilçesindeki bir tekel bayisinde sahte içki satıldığını tespit etti.

    Tekel bayisinde arama yapan ekipler, 2 litre sahte içki, 43 litre etil alkol ve 286 anason aroması ele geçirildi. İş yeri sahibi A.C. hakkında adli işlem başlatıldı.

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    Haberler Güncel Bursa'da sahte içki operasyonu!