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  • 30.05.2019 07:00
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 07:05

'li vekilin yalanı elinde patladı! Emniyette işkence iddiası tezgahı çıktı

’nce gözaltına alınan şüphelilere işkence yapıldığı iddiasıyla firari Fethullahçılar tarafından kara propaganda yapılırken emniyete şüphelileri ziyarete gelen avukatların da bağlantıları belirlendi. İşkence iddiası da Fethullahçıları her platformda savunması ile tanınan milletvekili tarafından gündeme getirildi.

İşkence yalanı FETÖ tezgahı çıktı .

'nce gözaltına alınan şüphelİlere işkence yapıldığı iddiasıyla firari Fethullahçılar tarafından kara propaganda yapılırken emniyete şüphelileri ziyarete gelen avukatların da bağlantıları belirlendi.

HDP'Lİ VEKİL GÜNDEME GETİRDİ
Söz konusu iddia ilk olarak Fethullahçıları her platformda savunması ile tanınan milletvekili tarafından gündeme getirildi.

FETÖ TEZGAHI ÇIKTI
'İşkence yapıldı' diye Ankara Emniyet'ne gelen heyetteki isimler ise ilginç çıktı. Heyetteki avukat Asım Sönmez'in babası İsmail Sönmez'in 'tan tutuku olduğu, kardeşi İbrahim Sönmez'in ise Bylock kullandığı için hakkında işlem yapıldığı ve bu yüzden kaçak olduğu saptandı.

Yine 'işkence var' diye şikayette bulunan avukat Kübra Kaya'nın babasının FETÖ'den ihraç Bylock'çu hakim Hacı Osman Kaya olduğu anlaşıldı. 'nın hapiste olduğu ortaya çıktı.

İşkence iddiaları firari Fethullahçılar Emrullah Uslu ve Adem Yavuz Arslan'ın yanı sıra HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile firari Can Dündar tarafından gündeme getirilmişti. Gergerlioğlu soru önergesi vermişti.

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