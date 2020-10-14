Gündemde en çok araştırılanlar arasında rüya tabirleri yer alıyor. Gece görülen rüyalardaki olaylar, nesneler, kişiler sabah hatırlandığında hemen rüya tabirlerine bakılıyor ve anlamını öğrenmek istiyor. Bilinç altına işlemiş olduğundan, daha önce yaşandığından da olabileceği gibi hiç sebep yokken de rüyada deprem görülebiliyor. Peki rüyada deprem olduğunu görmek ne demek? Rüyada binaların yıkılması nasıl tabir edilir? İşte merak edilenler…
RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK
Gerçek hayatta da bir felaket olan deprem aynı şekilde rüyada gördüğümüzde de hayatımızda yaşayacağımız felaketleri haber verdiği rüya tabirlerinde yorumlanmaktadır. Depremde binanın altında kaldığını ve kendinizin göçüğün altından çıktığınızı görmek kişinin aynı şekilde gerçek zamanda da zorlukların altından tek başınıza kalkacağınızı ifade eder.
Rüyada depremden zarar görmüş binanın altında insanların yaşadıklarını ve çıkamadıklarını görmek ise iş veya aşk hayatınızda karşılaşacağınız zorluklar olarak yorumlanmaktadır. Aniden bir deprem olması hayatınızın dönüm noktasında olduğunuzu ve bu noktada büyük sıkıntı ve problemlerle karşılaşacağınız şeklinde yorumlanmaktadır. Depremde evinin yıkıldığını görmek yine hayatınızda yaşayacağınız problemlerin yaklaştığına delalet etmektedir.
Rüyalar insanların bilinçaltıyla ilişkilendirildiğinde bu tarz rüyaları görme sebebiniz deprem korkusu gibi nedenlerden de kaynaklanabilir. Bazı insanlar için rüyalar kendilerine hayatın sunduğu bir rehber niteliğindedir. Bu nedenle gördükleri rüyaların tabirlerini araştırırlar.
RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK VE DUA ETMEK
Böyle bir rüya, genellikle kişinin başına gelen sıkıntıları, bazı tatsız olayları Allah'a sığınarak ve ondan yardım dileyerek atlatabileceğinin göstergesidir. Böyle bir rüya gören kimse, eğer üzüntü içindeyse ve bazı belalarla uğraşıyorsa hepsine sabretmeli ve Allah tarafından kendisine gelecek yardımı beklemelidir.
RÜYADA DEPREMDE EV YIKILMASI
Rüyada evlerin yıkıldığını görmek, ülkede yaşanacak olan pahalılığa işaret eder. Eğer rüya sahibi kendi evinin yıkıldığını ve ailesinden herkesin öldüğünü görürse, rüya sahibi için ailesine daha fazla zaman ayırması ve bağlanması anlamına gelir.
RÜYADA DEPREMİ YAŞAMAK
Rüyada depremi yaşadığını görmek, rüya sahibinin bir yerden bir başka yere göç edeceğine işaret eder. Rüyada bir dağın sarsıldığını yahut yerinden kopmasının ardından tekrar yerine geldiğinin görülmesi, korku ve şiddete işaret eder. Bunun sebebi depremin büyük afet olmasından kaynaklanır.
Görülen rüyada yerin sarsılması, iş ve geçimde ortaya çıkacak olan canlılığa ve berekete yorumlanır.
Bazen de rüyada zelzele görülmesi, feryat etmeye, karmaşık sözlere, can sıkan haberlere ve sırların aşikâr olmasına işaret eder.
Rüyada bir mahalde deprem olduğunun görülmesi ve orada bir takım insanların yere batması ve bu insanlardan bir kısmının da kurtulduğunun görülmesi, devlet başkanının o bölgeye geleceğine ve oradaki halka zulüm ile muamele edeceğine yorumlanır. Bazen de bu rüya, çok şiddetli bir hastalığa dalalet eder.
Rüyada bir bağ ve bahçe, içerisinde deprem olduğunu görmek, o bahçede ürünün çok fazla olacağına ve yaz meyvelerinin bolluğuna dalalet eder.
Rüyada kıtlığın hüküm sürdüğü bir bölgede deprem olduğunu görmek, o bölgenin mahsulünde gerçekleşecek olan büyüme ve berekete işaret eder.
Rüyada Mayıs ayının gündüz ve gecesinde sarsıntı olduğunu görmek, halk arasında çıkacak olan kavgaya ve devamlı olarak meydana gelecek fitnelere yorumlanır.
Haziran ayında rüyada görülen deprem, şerli ve kötü insanların mahvoluşuna işarettir. Temmuz ayı içinde deprem olduğunu görmek, şanlı ve ulu bir kinin ölümüne işaret eder. Ağustos ayında rüyada deprem olduğunu görmek, o yere yönelecek olan bir düşmana dalalettir.
RÜYADA YER SARSINTISI GÖRMEK
Rüyada yer sarsıntısı görmek, yerin sarsıldığını görmek hamile kadının çocuğunu düşürmesine, bir yerden bir yere göç etmeye, o bölgeye isabet edecek olan bela ve musibete işaret eder. Bir dağın sarsılarak yerinden oynaması ve tekrar yerine oturması, devlet başkanına ve halkına isabet edecek olan şiddet ve korkuya delalet eder.
RÜYADA DEPREMDEN KAÇMAK VE KURTULMAK
Rüyada depremden kaçıp kurtulmak, rüyayı gören kişinin gerçekleşmesini planladığı her şeyin başarılı olması için tüm çabasını işlere yönelteceğine dalalet eder. Bu çabanın sonunda ise rüya sahibinin bir hayli fazla zorlanıp, yorulacağı anlamını taşır. Rüyada depremden kaçıp kurtulmak rüya sahibinin işleri pahasına çıktığı bu zorlu mücadelece kendini ispatlamak için son derece kararlı ve ısrarcı olacağına yorumlanır. Rüyada depremden kaçıp kurtulduğunu gören rüya sahibinin kalabalık arasında kalacağına işaret eder. Toplumsal bir hadisenin içerisinde kalacağına yorumlanır.
Rüyada evde depremden kaçıp kurtulmanın manası, rüya sahibinin hayatını etkileyecek düzeyde iyi bir haber alacağına yorumlanır. Rüyada evde depremden kaçıp kurtulmak kişiyi ilk duyduğunda sıkıntılı bir durum yaşatacak, düşüncelere sokacak ve etkisi geçtikçe alışacağı bir habere ve sonrasında da hayatında önemli ölçüde büyük değişiklikler yaratacağına işaret eder.
Rüyada evde depremden kaçıp kurtulmak iş yaşamında yükselişe geçilen dönemlerde çıkmaz durumlarla karşı karşıya kalınacağına, netice olarak da rüya sahibinin işlerinin yarım kalacağına işaret eder. Genel anlamda rüyada evde depremden kaçıp kurtulmak rüya sahibinin gelecekte yaşamını etkileyecek bir haber alması anlamına gelir. Bunun neticesinde rüya sahibinin olağan dışı gelişmeler yaşayacağı bir sürecin içerisine gireceğine ve bu süreçte zorluklarla karşı karşıya kalacağına yorumlanır.
RÜYADA DEPREMDE İNSANLARIN KAÇTIĞINI GÖRMEK
Bir yerde deprem olduğunu ve insanların korku ile kaçıştığınızı görmek halka zorluk çektirecek bir olayın meydana geleceğine işaret eder.
RÜYADA DEPREMDEN YER YARILMASI
Hayırlı olmayan bir rüyadır. Yaşanacak kötülük, uğursuzluk ve kısmetsizlik ile tabir edilir. Halkın huzurunun, güvenliğinin bozulacağına işaret eder. Rüyada yerin yarıldığını görmek büyük savaşların yaşanacağına, kıtlık ve şiddetli korku şeklinde de yorumlanır.