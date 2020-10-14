Rüyada deprem olduğunu görmek ne demek? Rüyada binaların yıkılması nasıl tabir edilir?

RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK

Gerçek hayatta da bir felaket olan deprem aynı şekilde rüyada gördüğümüzde de hayatımızda yaşayacağımız felaketleri haber verdiği rüya tabirlerinde yorumlanmaktadır. Depremde binanın altında kaldığını ve kendinizin göçüğün altından çıktığınızı görmek kişinin aynı şekilde gerçek zamanda da zorlukların altından tek başınıza kalkacağınızı ifade eder.

Rüyada depremden zarar görmüş binanın altında insanların yaşadıklarını ve çıkamadıklarını görmek ise iş veya aşk hayatınızda karşılaşacağınız zorluklar olarak yorumlanmaktadır. Aniden bir deprem olması hayatınızın dönüm noktasında olduğunuzu ve bu noktada büyük sıkıntı ve problemlerle karşılaşacağınız şeklinde yorumlanmaktadır. Depremde evinin yıkıldığını görmek yine hayatınızda yaşayacağınız problemlerin yaklaştığına delalet etmektedir.

Rüyalar insanların bilinçaltıyla ilişkilendirildiğinde bu tarz rüyaları görme sebebiniz deprem korkusu gibi nedenlerden de kaynaklanabilir. Bazı insanlar için rüyalar kendilerine hayatın sunduğu bir rehber niteliğindedir. Bu nedenle gördükleri rüyaların tabirlerini araştırırlar.

RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK VE DUA ETMEK



Böyle bir rüya, genellikle kişinin başına gelen sıkıntıları, bazı tatsız olayları Allah'a sığınarak ve ondan yardım dileyerek atlatabileceğinin göstergesidir. Böyle bir rüya gören kimse, eğer üzüntü içindeyse ve bazı belalarla uğraşıyorsa hepsine sabretmeli ve Allah tarafından kendisine gelecek yardımı beklemelidir.

RÜYADA DEPREMDE EV YIKILMASI



Rüyada evlerin yıkıldığını görmek, ülkede yaşanacak olan pahalılığa işaret eder. Eğer rüya sahibi kendi evinin yıkıldığını ve ailesinden herkesin öldüğünü görürse, rüya sahibi için ailesine daha fazla zaman ayırması ve bağlanması anlamına gelir.