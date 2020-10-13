Temelini Başkan Erdoğan atmıştı... Rize- Artvin Havalimanı'nda geri sayım!





VALİ ÇEBER: TERMİNALİNDE ÇAY MÜZESİ OLACAK

Havalimanının kule inşaatında çay bardağı figürü olmasının kararlaştırıldığını belirten Rize Valisi Kemal Çeber, "Havalimanındaki faaliyetler pandemi dönemi dahil hiç aksamadı. Sadece pandemi nedeniyle iş programında güncelleme oldu. Normalde biz, bu sene için 29 Ekim'de ilk uçağı indirmeyi planlıyorduk ve pandemi sürecini yaşamasaydık bunu başaracaktır. 'Önce sağlık' dedik ve iş programını güncelledik. Bu arada havalimanında bazı eklemeler ve aslında güzelleştirmeler yaptık. İnşallah önümüzdeki sene bu aylarda havalimanını Rizeli, Artvinli, Karadenizli hemşehrilerimiz kullanmaya başlayacak. Havalimanının üst yapısında yöresel mimariyi çok önemsiyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu durumu arz ettik. Ona göre proje yeniden ele alındı. Üst yapıdaki temeli değiştirerek, Karadeniz'e özgü özellikleri içinde barındıran değişiklikler oldu. İnşallah yöremizin siluetini çok daha ön plana çıkartan bir havalimanı terminalimiz olacak. Havalimanımızın içerisinde bir tanede çay müzemiz olacak. Çok güzel estetik bir alan olacak. Orada dünya markası olan Rize çayını inşallah en güzel şekilde tanıtacağız" dedi.