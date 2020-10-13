Ankara başkent oluşu kutlama sözleri mesajları! Ankara ne zaman başkent oldu? Milli mücadelede önemli bir rol oynayan Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıldönümü kutlanıyor. Sosyal medyada Ankara'nın başkent oluşu nedeniyle mesajlar ve sözler paylaşılıyor. Peki, Ankara ne zaman başkent oldu? Ankara başkent oluşu kutlama sözleri nelerdir?
ANKARA NE ZAMAN BAŞKENT OLDU?
27 Aralık 1919'da Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelmesi ile, bu şehir Millî Mücadele'nin karargâhı olmuştu. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da açılmasıyla yeni Türk devletinin temelleri atıldı. Kurtuluş Savaşı buradan yönetildi. Böylece Ankara, fiilen başkent durumuna geldi.
Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasından sonra. İtilâf Devletleri'nin askerleri İstanbul'dan çekildiler. İstanbul'un işgalden kurtulması ile yeni devletin başkentinin neresi olacağı tartışılmaya başlandı. Bazı kişiler İstanbul'un başkent yapılmasını istiyorlardı. Ancak meclisin Ankara'da açılması, buraya fiilen hükümet merkezi olma niteliği kazandırmıştı. Ayrıca Ankara, Türkiye'nin merkezinde, askerî ve coğrafî özellikleriyle başkent olabilecek konumdaydı.
İsmet Paşa (İnönü), bir kanun teklifi hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. "Türkiye Devleti'nin başkenti Ankara'dır." şeklindeki bir maddelik kanun teklifi kabul edildi (13 Ekim 1923). Kanunun yürürlüğe girmesiyle Ankara yeni Türk devletinin başkenti oldu.
ANKARA BAŞKENT OLUŞU SÖZLERİ MESAJLARI
Milli mücadelenin sevk ve idare merkezi, İstiklal Savaşı'nın karargahı olan Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılı kutlu olsun.
Başkent olarak Cumhuriyetimizin gurur verici seviyelere ulaşmasında büyük payı bulunan Ankara şehrimizin Başkent oluşunun 97.yılı kutlu olsun.
Mustafa Kemal Atatürk'e, Milli Mücadele Kahramanlarına ve Cumhuriyeti kuran iradeye ev sahipliği yapmış, güzel şehrimiz Ankara'nın Başkent oluşunun 97. yılı kutlu olsun Milli mücadeleye verdiği olağanüstü destek, devletin kuruluşunun temellerinin atıldığı, bir milletin yeniden doğuşuna şahitlik eden güzel Ankara'nın Başkent oluşunun 97. yıl dönümü kutlu olsun.
Aziz milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde tarihi bir misyon üstlenen, stratejik kararların alınmasına ve Cumhuriyet'e uzanan yolda temel kurumların kuruluşuna ev sahipliği yapan Ankara'nın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü kutluyorum.