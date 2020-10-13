Ankara başkent oluşu kutlama sözleri mesajları! Ankara ne zaman başkent oldu? Milli mücadelede önemli bir rol oynayan Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıldönümü kutlanıyor. Sosyal medyada Ankara'nın başkent oluşu nedeniyle mesajlar ve sözler paylaşılıyor. Peki, Ankara ne zaman başkent oldu? Ankara başkent oluşu kutlama sözleri nelerdir?

ANKARA NE ZAMAN BAŞKENT OLDU?

27 Aralık 1919'da Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelmesi ile, bu şehir Millî Mücadele'nin karargâhı olmuştu. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da açılmasıyla yeni Türk devletinin temelleri atıldı. Kurtuluş Savaşı buradan yönetildi. Böylece Ankara, fiilen başkent durumuna geldi.