Spotify kapanıyor mu? Dünyanın en popüler müzik uygulamalarından birisi olan Spotify kapatılacak mı? Spotify neden kapanıyor? Lisans başvurusunda bulunmayan Spotify'a 72 saat mühlet verilmişti. Lisans başvurusunda bulunulmazsa uygulamanın erişiminin engellenmesi gündeme gelebilecek. Peki, Spotify kapanıyor mu?

SPOTIFY KAPANIYOR MU?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet ortamında yayın lisansı olmadan yayın hizmeti yaptığını tespit ettiği, aralarında Spotify ile Foxplay'in de bulunduğu 4 internet sitesine 72 saat süre tanıdı.