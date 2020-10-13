Spotify kapanıyor mu? Dünyanın en popüler müzik uygulamalarından birisi olan Spotify kapatılacak mı? Spotify neden kapanıyor? Lisans başvurusunda bulunmayan Spotify'a 72 saat mühlet verilmişti. Lisans başvurusunda bulunulmazsa uygulamanın erişiminin engellenmesi gündeme gelebilecek. Peki, Spotify kapanıyor mu?
SPOTIFY KAPANIYOR MU?
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet ortamında yayın lisansı olmadan yayın hizmeti yaptığını tespit ettiği, aralarında Spotify ile Foxplay'in de bulunduğu 4 internet sitesine 72 saat süre tanıdı.
RTÜK'ten yapılan duyuruda, 'www.medyaporttv.com', 'www.paylasfm.com', 'https://open.spotify.com' ve 'https://www.foxplay.com.tr/' internet sitelerinin, yayın lisansı almadan yayın hizmeti yaptığının tespit edildiği belirtildi.
Duyuruda, Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 'internet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri' başlıklı 10'uncu maddesine işaret edilerek, söz konusu internet sitelerinin, internet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak yayın lisansı başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde 3 ay süresince yayınlarına devam edebileceği hatırlatıldı.
Duyuruda, belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre içinde hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave 3 ay daha yayın hizmetlerinin sunabileceği vurgulanarak, "Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben 72 saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ihtar olunur" denildi.
SPOTIFY NEDİR?
İsveçli bir müzik veri akışı ve podcast servisi olan Spotify, bir dizi seçkin bağımsız plak şirketlerinden seçilmiş müziklerin sınırsızca dinlenmesine izin vermektedir. Sistem Windows, Mac OS X, iOS, Linux işletim sistemlerini kullanan bilgisayarların yanı sıra taşınabilir aygıtlardan Android, Symbian, Windows Mobile, S60 ve webOS işletim sistemlerini kullanan aygıtlar üzerinden erişilebilir.
SPOTIFY ÜCRETLERİ NE KADAR?
Spotify tarafından yapılan yeni fiyat açıklaması şu şekilde;
Şu anda 13.99 TL olan Premium'un fiyatı 17.99 TL olacak. Bu, sana her gün en iyi müzik hizmetini vemeye devam etmemize yardımcı olacak.
Zaten Premium üyesi olduğun için Ocak 2020'deki fatura kesim tarihine kadar 13,99 TL ödemeye devam edeceksin. Sonra üyeliğin yeni fiyattan devam edecek.
Öğrenciler için indirimli ücretler 6.99'dan 8.99 liraya yükselirken, standart premium üyelik ise 13.99 liradan 17.99 liraya yükseldi. 20.99 TL olan aile üyeliği ise yeni ücretlendirme ile 26.99 TL oldu.