Magnum çekilişi nasıl izlenir? Magnum Porsche çekilişi canlı izle! Magnum çekilişi canlı yayın var mı? Popüler dondurma markalarından birisi olan Magnum tarafından her yıl 2 kişiye lüks otomobil veriliyor. Dondurma çubuğundan çıkan kodu göndererek başvuruda bulunan kişiler Porsche sahibi olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Magnum çekilişi nasıl izlenir? Magnum çekilişi canlı izleme nasıl yapılır? İşte detaylar…
MAGNUM ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Magnum Porsche çekilişi 13 Ekim 2020 tarihinde saat 11.00'da gerçekleştirilecek. Porsche kazanan talihliler 17 Ekim 2020 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde duyurulacak.
Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 2 kişi Porsche Cayman 1998cc 300hp Benzinli 2019 Model Otomobil (birim piyasa değeri: 801.966,89 TL) ikramiyesi kazanacak.
MAGNUM ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN VAR MI?
Çekilişin canlı yayın bilgisi bulunmuyor. Çekilişi takip etmek isteyenlerin çekiliş yapıldığı yerde bulunması gerekiyor.
MAGNUM ÇEKİLİŞİ İKRAMİYESİ ÖZELLİKLERİ NELER?
Çekilişle belirlenecek 2 kişi Porsche Cayman 1998cc 300hp Benzinli 2019 Model Otomobil (birim piyasa değeri: 801.966,89 TL) ikramiyesi kazanacaktır. İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir. İkramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.
MAGNUM ÇEKİLİŞE KATILMA SÜRELERİ
Kampanya 1 Nisan ile 30 Eylül saat 23:59'a kadar geçerli olacak. Kampanyaya katılmak için promosyonlu Magnum (Classic, Badem, Beyaz, Antep Fıstık, Double Çikolata, Double Karadut&Böğürtlen, Cookie, Yakut) ya da Magnum Mini (Mini Classic-Badem-Beyaz, Mini Classic-Antep Fıstık-Fındık, Mini Classic, Mini Badem, Mini Double Karadut&Böğürtlen-Çikolata-Karamel, Mini Cookie&Badem, Mini Beyaz&Classic, Mini Yakut&Beyaz) ürünlerinden satın alınması gerekiyor.
Kampanyaya SMS ile veya internet sitesindeki form doldurularak katılım sağlanabildi. Kampanyaya dahil Magnum ürünlerinin çubuklarının üzerinde bulunan özgün katılım şifresini, ad, soyad ve adresinizi kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile göndererek, www.magnum.com.tr web sitesi ya da Magnum iPhone, Android uygulamalarında ilgili alana GSM No, Ad, Soyad, Adres ve katılım şifresi bilgilerini girerek kampanyaya katılım sağlanabildi.