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    • 13.10.2020 14:53
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    Son dakika: Yargıtay 'cü eski üyesi 'in cezasını onadı

    Son dakika haberine göre, Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi 'e üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.

    AA
    Yargıtay'dan FETÖ'cü eski hakimle ilgili flaş karar

    Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Şen hakkında verdiği karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı.


    10 YIL HAPİS CEZASI ONANDI
    Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.

    İddianamede, Şen'in, 'nün çalışmalarıyla üyeliğine seçildiği, "örgüt abisi" eski Yargıtay üyesi Nazmi Dere'nin talimatları doğrultusunda HSYK'de oy kullandığı, "sohbet" olarak nitelendirilen örgüt toplantılarına katıldığı, "himmet" adıyla örgüte para verdiği ve örgütün talimatlarını kuruldaki diğer örgüt mensuplarıyla yerine getirdiği, Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk, MİT Tırlarının Durdurulması gibi davalarda görev yapan örgüt mensubu hakim ve savcılar hakkında HSYK'deki soruşturmalarda çıkan aleyhe kararlara, örgütün talimatıyla muhalefet yazdığı ve örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullandığı belirtilmişti.

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    Haberler Güncel Son dakika: Yargıtay FETÖ'cü eski HSYK üyesi Mahmut Şen'in cezasını onadı