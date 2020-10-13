Harekete geçildi! Güvenli yargı için 4 stratejik hamle

HİZMET ÖNCESİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİM

Hâkim ve savcıların meslek öncesi ve meslek içi kaliteli ve verimli eğitimleri için Türkiye Adalet Akademisi gerekli alt yapıyı kurdu. Akademinin Müfredatı güncellendi, eğitim platformu oluşturuldu uygulama adliyesi ile savcılık uygulamaları atölyesi kuruldu. Hukuki argümantasyon, metodoloji ve hukuk felsefesi dersleri konularak hukuku derinliklerinin arttırılması hedeflendi.

Uygulama adliyesinde, gerçek bir adliye gibi tüm üniteler yer alıyor, UYAP ve SEGBİS altyapıları bulunuyor. Savcılık işlemleri uygulama atölyesinde de yaralama, öldürme, intihar, trafik kazası gibi olay yeri simulasyonları ile olay yeri inceleme, talimat verme gibi uygulamaların yapılıyor.

HAKİM VE SAVCI ADAYLARINA 2 YIL STAJ

Hakim ve savcı adaylarını mesleğe hazırlık döneminde daha da güçlendirmek için staj süresi 2 yıla çıkarıldı. Adaylar adliyelerde ve Türkiye Adalet Akademisinde eğitim alıyor. 29 Aralık 2019 yılında yapılan sınavdan itibaren kazananlar 2 yıl staja tabi tutuluyor.

CÜBBEDEN ÖNCE HAYATI ÖĞRENECEKLER

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül:

Kanun Meclisten geçtiği zaman hakim ve savcı yardımcılığı görevine başlayan adaylar, bu görevlerinde gerekirse 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl kalıp adliye koridorlarının tozunu yutacak, vatandaşlarla diyalog kuracak, hukuk muhakemesini pekiştirecekler. Boşanma davalarına girecekler, tedbir kararı aldıramadığı için ertesi gün şiddet görmüş öldürülmüş kadınların dramını görecekler. Yargıtay içtihatlarını, AİHM kararlarını, anayasal mevzuatı öğrenecekler. İyice pekiştikten sonra cübbeyi giyecek tam yetişmiş hakim ve savcı olarak görev yapacaklar.

AKİF BÜLBÜL