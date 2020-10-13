İstanbul'un Marmara bölgesindeki illeri tetikleme olasılığına karşı önlemlerin arttırılacağı belirtiliyor. İstanbul'da çalışıp çevre illerde yaşayan ya da tam tersi durumda olanlar nedeniyle geçirgenliğin yüksek olduğu, bu nedenle İstanbul'daki artışın, diğer illerde artışa neden olacağı kaydediliyor.

İstanbul ve Marmara bölgesindeki pandemi yoğunluğunun aralık ayına kadar devam edeceği, bu nedenle de önlemlerde taviz verilmemesi gerektiği ifade ediliyor.