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    • 13.10.2020 08:38
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    Son dakika: İstanbul'da Jandarmadan operasyonu

    Son dakika haberine göre 'de düzenlenen operasyonunda iki kişi gözaltına alındı. E.C. ve  S.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

    DHA
    İstanbul'da ele geçirildi! Yüzlerce litre...
    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; bir kişinin sürekli olarak 'de bulunan bir depoya gelerek koliler içerisinde malzeme indirdiği ve buradan da yükleme yaptığı bilgisi alındı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri S.B.'nin ve E.C.'ye ait depoda ürettiğini belirledi. Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan S.B.'yi yakaladı.



    S.B.'nin kullandığı araçta yapılan aramalarda 25 koli içerisindeki 25 litrelik beyaz renkli plastik bidonlarda 625 litre sahte alkol ele geçirdi.
    E.C.'ye ait depoda ise 54 koli içerisinde 25 litrelik beyaz renkli plastik bidonlarda 1350 litre sahte alkol, metal arıtma tankı, 2 adet plastik depolama su tankı, 2 adet soğutmada kullanılan klima paneli ve su dinamosu ele geçirildi. E.C. ve S.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da Jandarmadan sahte alkol operasyonu