İstanbul'da dört kişi daha metil alkolden hazırlanan sahte içkiler nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İddialara göre; Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 36 yaşındaki Avukat Oğuzhan Ş. yapılan müdahalelere rağmen sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma açıldı ve inceleme başlatıldı. Dört kişinin metil alkolleri aynı yerden aldıkları tespit edildi. İstanbul, İzmir ve Kırıkkale'de sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.
ÜÇ İLÇEDE OPERASYON
İHA'nın haberine göre Kartal'da avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu (36) sahte içki nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybederken, Kemal K, Abdil K, ve Rahmi K isimli şahıslar da zehirlenmesi şüphesiyle Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavi edilen 3 kişi ifadelerinde, metil alkolü Petroliş Mahallesi'ndeki bir adresten aldıklarını ve bu alkolle yaptıkları içkiyi tükettikten sonra görme kaybı yaşadıklarını anlatırken, söz konusu iş yerinde arama yapan polis, 290 anason kiti, 10 votka kiti, 30 adet 10 miligram viski kiti, 9 metil alkol şişesi, 2,5 litre kaçak viski, 2,5 litre kaçak rakı ele geçirmişti. Yavuz Ö. adlı 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, üç ilçede daha benzer operasyon düzenlendi.
İŞLETME SAHİBİ GÖZALTINDA
Polis, Ataşehir, Avcılar ve Büyükçekmece ilçelerinde sahte içki satışlarının arttığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı. Ataşehir ilçe merkezinde bir tekel bayisinde yapılan inceleme ve denetimlerde ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 9 mermi, çeşitli markalarda bandrolsüz 12 etil alkol ele geçirildi. İşletme sahibi olduğu belirtilen Y. M. gözaltına alındı.
Yine Avcılar'da bir iş yerinde yapılan denetimde ise 20 litre kaçak içki ele geçirilirken, Ö.D. adlı şüpheli gözaltına alındı. Büyükçekmece ilçesinde 220 litre kaçak olduğu değerlendirilen alkol ele geçirildi. İşletme yetkilisi A.K. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İZMİR'DE SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 16'YA YÜKSELDİ
Son günlerde art arda gelen haberlerle gündeme gelen sahte içki kabusu sürüyor... Haftasonu Kırıkkale'den gelen haberlere bugün İzmir ve Mersin de eklendi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan 6'sının daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 16'ya çıktı. Alınan bilgiye göre, metil alkol zehirlenmesiyle hastaneye kaldırılan 6 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 9 Ekim'den bu yana hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Hastanelerde tedavi gören kişi sayısının da 18 olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı 12'ye ulaştı. Sahte içki ürettiği belirlenen zanlılardan bazılarının yakalanma olasılığına karşı edindikleri etil alkolün ambalajına "dezenfektan" etiketi yapıştırdığı iddia edildi. Kaçak yollarla üretilen ve zehirlenmelere neden olan sahte içkilere de dezenfektan kaynaklı metil alkol karışmış olabileceği belirtildi.
YILBAŞINDAN BU YANA 58 TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Öte yandan 1 Ocak'tan bu yana İzmir'de, 8 tonu bu hafta içinde yapılan operasyonlarda olmak üzere 58 ton sahte içki ele geçirildiği bildirildi. İzmir'de 9 Ekim'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 18 kişi kentteki hastanelere başvurmuştu. Hastaneye kaldırılanlardan 6'sı önceki gün, 4'ü dün yaşamını yitirmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamete operasyon düzenlenmişti.
SAHTE İÇKİ SATANLAR OLASI KASITLA ADAM ÖLDÜRMEKTEN YARGILANABİLİR
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, İzmir, Kırıkkale ve Mersin'de sahte içki nedeniyle yaşanan ölümler sonrası olası cezalar hakkında konuştu. Sahte alkol kullanan kişilerin ölümü sonucunda faillerin hangi suçtan yargılanacağını açıklayan Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, "Bu tür maddelerin üretimini bırakın, tesislerinin kurulmasından başlayarak kullanımına bağlı olarak ölümün veya yaralamanın meydana gelmesine kadar her aşamada yaptırımlar söz konusu. Kaçak alkol imalatı veya bunların piyasaya sürülmesi nedeniyle bu kişilerin cezalandırılabilmesi için herhangi bir kişinin bu maddeler nedeniyle ölmüş veya bitkisel hayata girmiş olması gerekmiyor. Buna karşılık eğer bir ölüm olayı meydana gelmişse, imal edenler ve piyasaya sürenler 'olası kastla adam öldürmek' suçundan dolayı cezalandırılıyor" dedi. Prof. Dr. Erdem, ölen kişilerin sayısı kadar ayrı ayrı ceza alındığını da hatırlattı.
'SÜREÇTE ROL ALAN HERKES CEZA ALIR'
Üretiminden satışına kadar bu zincirdeki herkesin ceza alacağından bahseden Prof. Dr. Erdem, "Bu süreçte rol alan her kişi cezalandırılır. Hepsinde aynı suç söz konusu olur. Alkol kullanımına bağlı olarak ölüm meydana gelmemişse, kişi ömür boyu sakat kalmışsa, kör olmuşsa 'neticesi ağırlaşmış yaralama' ceza sorumluluğu ortaya çıkıyor. Bu suçun cezası da 5-20 yıl aralığındadır. Alkol ceza kanunu uygulaması bakımından bu gibi durumlarda, silah tanımındaki 6'ncı maddede zehirleyici nitelikteki kimyasallar var. Bu nedenle cezanın ayrıca ağırlaştırılması gerekiyor" diye konuştu.
VERGİ KAÇIRMAKTAN DA İDARİ CEZA
Sahte alkolü piyasaya süren kişilerin ayrıca vergi kaçırması nedeniyle idari yaptırımlara da tabii tutulacağını söyleyen Prof. Dr. Erdem, "Bunun dışında, bu tür maddeleri piyasaya süren kişiler vergi kaybına da neden oldukları için Vergi Usül Kanunu'nun öngörmüş olduğu cezalar da devreye giriyor. 'Vergi kaçakçılığı cezası' ortaya çıkıyor. Ceza Kanunu kapsamında suç oluşturmasının yanında bu tür maddelerin imal edilmesine yarayan tesisleri açmaktan tutun da, yurt dışından ülkeye sokulması, ticaretinin yapılması Alkol Piyasasının Düzenlenmesi Kanunu kapsamında ayrıca idari para cezasını gerektiriyor" dedi.
Sahte alkol konusunda uyarılarda bulunan Erdem, "Vatandaşlar, ucuz da olsa kesinlikle Sağlık Bakanlığı'nın bandrolünün bulunmadığı içkileri kullanmasınlar. Kanun belli bir miktarda kişisel kullanıma izin veriyor. Fakat bunun dışında izinsiz yapılan tüm faaliyetler suç olarak düzenleniyor.Vatandaşın buna çok dikkat etmesi lazım" diye konuştu.
Prof. Dr. Erdem bunun yanında, sahte alkolü piyasaya sürenlerin Tütün ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesi Kanunu kapsamında idari yaptırım. Vergi Usül Kanunu kapsamında ayrı bir suç, kaçakçılık kapsamında ayrı ve Türk Ceza Kanunu kapsamında ayrı bir suçtan da ceza alacağını söyledi.