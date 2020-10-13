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    • 13.10.2020 08:51
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    Son dakika: Eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı yeniden gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, Yargılandığı davasında ev hapsi adli kontrolüyle tahliye edilen eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı , yeniden gözaltına alındı.

    AA
    FETÖ'cü emir subayı yeniden gözaltına alındı

    Hakkında üyesi olma suçundan dava açılan ve 20. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanırken geçtiğimiz ay ev hapsi şartıyla tahliye edilen , tekrar gözaltına alındı.

    Öztürk'ün tahliye tarihinden sonra hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın çalışmasına göre darbe girişiminden ve FETÖ mensubiyetinden işlem görmüş asker şahıslarla ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan ardışık irtibatına dayalı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yeni ve ek deliller tespit edildiği belirtildi.

    Öztürk, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gece yeniden gözaltına alındı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı Fevzi Öztürk yeniden gözaltına alındı