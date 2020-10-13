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    • 13.10.2020 14:55
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    Son dakika: Eylem hazırlığındaki 2 'lı terörist etkisiz hale getirildi

    : Terör örgütü ’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

    Eylem hazırlığındaki teröristler artık yok
    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.


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    Haberler Güncel Son dakika: Eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi