Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Tgn3fxvrz6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 13, 2020
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisi paylaşıldı.