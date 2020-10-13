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    • 13.10.2020 10:32
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    Son dakika: bölgesine saldırı girişimindeki terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre, Milli , Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan /'li terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    AA
    MSB: 1 terörist etkisiz hale getirildi

    Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan /'li terörist etkisiz hale getirildi.


    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisi paylaşıldı.


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    Haberler Güncel Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişimindeki terörist etkisiz hale getirildi