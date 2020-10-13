İstanbul'da sağanak etkili oluyor

Kapalı bir havanın hakim olduğu kentte, yer yer gök gürültüsü de duyuluyor. Yağış bazı bölgelerde şiddetini artırırken, kent genelinde serin hava hakim.

Beykoz'da sis etkili olurken, zaman zaman da kısa süreli gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar dükkanlara, marketlere ve otobüs duraklarına sığındı. Sağanak nedeniyle vatandaşların daha önce yapılan uyarılar sayesinde önlem aldıkları görüldü.