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    • 13.10.2020 23:15
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    'da freni patlayan vinç e girdi

    'un Boğazkale ilçesinde freninin patlaması sonucu kontrolden çıkan vincin 2 katlı e çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

    AA
    Freni patlayan vinç eve girdi

    İlçede elektrik direklerini değiştirmekle görevli şirkette çalışan operatör Celal Eren'in kullandığı 07 CFS 79 plakalı vincin freni boşaldı.

    Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vinç, kontrolden çıkarak Mustafa Badak'a ait 2 katlı evin önce bahçe duvarına, ardından da binaya çarptı.

    Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Boğazkale ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, çarpmanın etkisiyle vinçte sıkışan sürücü ile yanındaki Servet Kurt, Şükrü Koçak ve Abdulhekim İlik'i araçtan çıkardı.

    Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Sungurlu ve Alaca Devlet hastaneleri ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Öte yandan vinç, iş makineleri yardımıyla evin bahçesinden çıkarıldı.
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    Haberler Güncel Çorum'da freni patlayan vinç eve girdi