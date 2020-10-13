Magnum Porsche çekilişi sonuçları 13 Ekim Salı sorgulama monitörü açıldı mı? Magnum çekiliş sonuçları araştırılan konular arasında yer almakta. Magnum çekiliş sonucu ne zaman açıklanır? Magnum bu yıl 2 tane Porsche marka araba veriyor. 1 Nisan'da "Hazzın Hediyesi 2 Porsche" kampanyasını başlayan Magnum kampanyası 30 Eylül'de sona ermişti. Kampanyaya dahil Magnum ürünlerinin çubuklarının üstünde bulunan özgün katılım şifresini, ad, soyad ve adres gibi bilgiler belirtilerek çekilişe katılım sağlanabiliyor. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik ya da bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir. İşte Magnum Porsche çekiliş sonucu isim listesi... İşte ilgili son dakika haberleri....
2020 MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Magnum Porsche çekilişi 13 Ekim 2020 tarihinde saat 11.00'da gerçekleştirilecek. Porsche kazanan talihliler 17 Ekim 2020 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde duyurulacak.
Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 2 kişi Porsche Cayman 1998cc 300hp Benzinli 2019 Model Otomobil (birim piyasa değeri: 801.966,89 TL) ikramiyesi kazanacak.
Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir. Asil talihliler, başvuru için en geç 04.11.2020; yedek talihliler ise, en geç 19.11.2020 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır.
Bu tarihlere kadar başvurmayan talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır.
Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin ikramiye tesliminde ikametgah tezkeresi ibrazı da zorunludur. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.
MAGNUM ÇEKİLİŞİ İKRAMİYESİ ÖZELLİKLERİ NELER?
Çekilişle belirlenecek 2 kişi Porsche Cayman 1998cc 300hp Benzinli 2019 Model Otomobil (birim piyasa değeri: 801.966,89 TL) ikramiyesi kazanacaktır. İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir. İkramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.
MAGNUM ÇEKİLİŞE NASIL KATILINIR?
Kampanyaya SMS ile veya internet sitesindeki form doldurularak katılım sağlanabiliyor. Kampanyaya dahil Magnum ürünlerinin çubuklarının üzerinde bulunan özgün katılım şifresini, ad, soyad ve adresinizi kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile göndererek, www.magnum.com.tr web sitesi ya da Magnum iPhone, Android uygulamalarında ilgili alana GSM No, Ad, Soyad, Adres ve katılım şifresi bilgilerini girerek kampanyaya katılabilirsiniz.