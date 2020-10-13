İşte İstanbulluların tepkisini çeken deprem toplanma alanının ısrarla satışa çıkarılmasına ilişkin belgeler ve o arsanın görüntüleri;

AK PARTİ PARK OLARAK KALMASINI SAĞLAMIŞTI

Söz konusu alanla ilgili mecliste gerçekleşen görüşmede Ocak ayında AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla park olanı olması kararlaştırılan arsanın nasıl ihaleye çıktığı merak konusu oldu. Aynı arazinin daha önce de satışa çıkarılmasına karar verildiği fakat satılamadığı bu nedenle İBB yönetiminin ısrarla arsayı satmaya çalıştığı ortaya çıktı.