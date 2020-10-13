Ortaokul lise ne zaman açılacak? 5. 6. 7. 9. 10. 11. sınıf ne zaman başlayacak? Ortaokul ve lisede okulların ne zaman açılacağına ilişkin bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda eğitim takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Bilindiği üzere 12 Ekim tarihi yüz yüze eğitimde milat olmuştu. Milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitime başlamıştı. Peki, 5. 6. 7. 9. 10. 11. sınıf ne zaman başlayacak? Ortaokul lise ne zaman açılacak?
ORTAOKUL LİSE NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, videokonferans yöntemiyle düzenlenen "Öğretmenlerin Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Uzaktan Eğitim Süreçlerinde Tasarım ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi Kursu Sertifika Töreni"ne katıldı.
Bakan Selçuk, törende yaptığı konuşmada, UNICEF işbirliğinde yapılan bu çalışmanın dünyanın ihtiyacı olan teknolojideki dönüşümün öğretmen mesleğine yansımasının ve salgın döneminde bu becerileri uzaktan eğitim bağlamında nasıl geliştirileceğinin bir fırsatı olarak gördüklerini söyledi.
Hiçbir öğretmenin mesleğe başladığı gibi mesleği bitiremediğini kaydeden Selçuk, sürekli bir yenilenme ve dönüşüm ihtiyacının olduğunu belirterek, "Bu dönüşüm ihtiyacını da bizler yeni bir eğitim anlayışını ortaya koymaya çalışarak, ihtiyaçları tespit ederek gereğini yapmaya gayret ederek ortaya koyuyoruz. Büyük fotoğrafa baktığımda gördüğüm şey şu; Türk eğitim tarihinin en büyük öğretmen eğitimi çalışmasını yapıyoruz. Bu çok çok önemli. Çünkü uzaktan eğitim olarak da öğretmen eğitimi olarak da gerçekten çok büyük bir öğretmen eğitimi hamlesi var. Bunun iller, ilçeler düzeyinde yaygınlaşmış olması beni mutlu ediyor" diye konuştu.
Öğretmenlerin büyük bir özveri ve gayret içerisinde okulu beslemeye, çocuklara destek olmaya çalıştığını anlatan Selçuk, "Bunun devamı bir çok çalışma gündeme gelecek. Yaklaşık 150 bin civarında öğretmenimiz bu eğitimi almış durumda ve 2021 yılı içinde de öğretmenlerimizin tamamının bu eğitimi almış olmasını hedefliyoruz. Bunun çok daha üstüne yeni yeni katmanlar ekleyeceğimizi de söyleyebilirim" şeklinde konuştu.
Bakan Selçuk, şunları kaydetti:
"Öğretmenlerimiz, V-Fabrika Uygulaması ile beraber kod yazmak, ihtiyaçları dahilinde öğrencilere ödevler hazırlamak, paylaşmak gibi bir çok işlemi çok rahatlıkla yürütebilecekler ve derslerini zenginleştirip yaptıkları eğitimi daha etkili bir hale getirebilecekler. Böylece çevrimiçi süreçlerde de ilgi ve motivasyonun geliştirmesi noktasında bir mesafe almış olacağız. Bizim açımızdan aslolan yüz yüze eğitimdir. Yüz yüze eğitimin bir an önce sağlık şartları içerisinde hayata geçmesi için çabamız sürüyor. Bu çabamız içinde de bu hafta ikinci aşamaya geçmiş olduk. Öğretmenlerimizin sönmeyen çabaları bizim en büyük desteğimiz. Hep birlikte bunu omuzlayıp bu ülkenin çocuklarının eğitimden mahrum kalmaması için elimizden geleni yapacağız."
En büyük yatırımın öğretmene yapılan yatırım olduğunu dile getiren Selçuk, "Öğretmene yaptığımız her yatırım bu ülkenin geleceğine, çocuklarımızın geleceğine bir yatırımdır. Bundan dolayı öğretmene yaptığımız yatırımın katlanarak artacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Bütün bu araçlar, gereçler, yazılımlar hepsi çocuklarımızın daha nitelikli eğitim alması, öğretmenlerimizin mutlu olması, işlerinin kolaylaşması için. Yeni müjdelerin, yeni projelerin peşindeyiz. Çünkü gün gün değişim var ve gün gün bizim ihtiyaçları dikkate almamız gerekiyor" dedi.
Selçuk daha önce yaptığı açıklamalarda; " Bir takvim yok, olamaz çünkü vaka sayısının seyrini bilemiyorum. Bilim Kurulu'nun bir ay sonrası için ne diyeceğini bilemiyorum, onlar da izliyorlar, onlar da şu an bilmiyorlar. Bunu bilmezken 'şöyle olacak' demek çok doğru değil. Biz büyük bir sorumluluk altındayız ve bu sorumluluk altında da çok dikkatli karar vermeliyiz. Amacımız, temennimiz hepsini açmak" ifadelerini kullanmıştı.
OKULA GİTMEK ŞART DEĞİL!
Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar neticesinde salgın hastalık süresi boyunca öğrencisini okula göndermek istemeyen veliler çocuklarını yüz yüze eğitime dahil etmeyebilecek. Okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmacak ancak uzaktan eğitim ile dersleri takip edecek ve eğitim gördüğü sınıfın müfredatından sorumlu tutulacak.
KÖY OKULLARI VE SEYREK NÜFUSLU YERLERDE OKULLAR AÇILIYOR!
Köy ve benzeri az nüfuslu yerleşim bölgelerindeki ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokulları bütün seviyelerde il hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin alacağı kararlar doğrultusunda yüz yüze eğitime başlayabilecek. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan İlkokulların hepsinde dersler yüz yüze eğitim şeklinde verilecek.
DERSLER KAÇ DAKİKA?
Öğrencilerin okullarda sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat etmeleri için rehber programlar hazırlandı. Sınıflar öğrenciler sayısına göre sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak. Dersler 30 dakika sürecek ve dersler arası dinlenme (teneffüs) 10 dakika olarak uygulanacak. Valilik kararı doğrultusunda İlkokul ve Ortaokul öğrencileri Cumartesi günleri ders işleyebilecek.
Okul öncesi (ana sınıfı) eğitim kurumlarının hepsinde haftada 5 gün ve günde 6 saat şeklinde eğitim verilecek.
21 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime başlayan 1. sınıflar ile 12 Ekim Pazartesi günü açılan 2,3 ve 4'üncü sınıflar ve Ortaokul 8. sınıflar bir haftada toplam 2 gün okula gelecek. Bu kademeler toplam 12 ders saati okullarda kalacak. İmam Hatip Ortaokullarında ise haftada 2 gün ders işlenirken toplam 14 ders saati belirlendi.
30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8'inci sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.