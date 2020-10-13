Hiçbir öğretmenin mesleğe başladığı gibi mesleği bitiremediğini kaydeden Selçuk, sürekli bir yenilenme ve dönüşüm ihtiyacının olduğunu belirterek, "Bu dönüşüm ihtiyacını da bizler yeni bir eğitim anlayışını ortaya koymaya çalışarak, ihtiyaçları tespit ederek gereğini yapmaya gayret ederek ortaya koyuyoruz. Büyük fotoğrafa baktığımda gördüğüm şey şu; Türk eğitim tarihinin en büyük öğretmen eğitimi çalışmasını yapıyoruz. Bu çok çok önemli. Çünkü uzaktan eğitim olarak da öğretmen eğitimi olarak da gerçekten çok büyük bir öğretmen eğitimi hamlesi var. Bunun iller, ilçeler düzeyinde yaygınlaşmış olması beni mutlu ediyor" diye konuştu.

Öğretmenlerin büyük bir özveri ve gayret içerisinde okulu beslemeye, çocuklara destek olmaya çalıştığını anlatan Selçuk, "Bunun devamı bir çok çalışma gündeme gelecek. Yaklaşık 150 bin civarında öğretmenimiz bu eğitimi almış durumda ve 2021 yılı içinde de öğretmenlerimizin tamamının bu eğitimi almış olmasını hedefliyoruz. Bunun çok daha üstüne yeni yeni katmanlar ekleyeceğimizi de söyleyebilirim" şeklinde konuştu.