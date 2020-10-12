Topraklarımız azat olana kadar devam

Azerbaycan Ermenistan'ın işgal girişimine karşı büyük başarı gösteriyor. Son durum nedir?

Son günlerde Azerbaycan askerinin sahada ilerlemesi ile ilgili çok güzel haberler alıyoruz. Bildiğiniz gibi Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Fuzili, Cebrail, Tenter bölgelerinde çok sayıda köylerimizi Ermeni işgalinden geri aldı.

Cebrail şehrini, Sugovuşan kasabasını ve toplamda 22 yerleşim yerinde kontrolü ele aldı. Azerbaycan, 5 Ekim 2020 tarihinde Cebrayıl ilinin Şıhali Ağalı, Sarıcalı ve Mezre köylerin de işgalden kurtardı. Azerbaycan ordusu, 9 Ekim 2020 tarihinde Hadrut kasabasını ve birkaç köyü işgalden kurtardı.

Stratejik bölgeleri Murov Dağı gibi yerleri de geri aldık. Cuma günü de Azerbaycan'ın Hadruk kasabasını ve etraftaki çok sayıda köyü düşman işgalinden kurtardık.

Karabağ işgalden ne zaman kurtulur?

Bugün Azerbaycan'ın askeri Ermenistan'ın son saldırısına cevap olarak operasyonu hayata geçirdi. Azerbaycan'ın saldırılara karşı cevap niteliğindeki karşı duruşu tamamen hukuka uygundur. Bizim amacımız 30 yıla yakın bir dönemden beri kanunsuz işgal altında tutulan topraklarımızı geri almaktır. 27 Eylül'de düşman saldırısına cevap olarak başlattığımız bu savaşı en kısa zamanda bitirmektir. Tüm topraklarımızı düşman işgalinden azad etmek amacındayız.

AMACIMIZ AZATLIK VE SİVİLLERİ KORUMAK

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'de gerekli tebdirleri almaktadırlar. Bizim amacımız düşman saldırılarına karşı sivillerimizi koruyup kollamaktır. Ermenistan bugün yaptığı saldırılarda tamamen sivilleri hedef almaktadır. Bizim amacımız sivil vatandaşlarımızı müdafaa etmek ve toprak bütünlüğümüzü sağlamaktır.

Putin'in çağrısına uyarak Moskova'ya Ermenistan ile görüşmeye davet edilmenizin nedeni nedir?

Cuma günü Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Moskova'ya gitti. Bu olay Moskova'nın hem Azerbaycan hem de Ermenistan Dışişleri bakanlarını davetine cevap olarak yapılmış bir seyahattır.

Bu görüşmenin amacı taraflar arasında hayatını kaybetmiş kişilerin değiştirilmesi için bir fırsat, bir imkan yaratılmasıdır. Bu olayı müzakere etmek için yapılmış bir görüşmedir.

BM; ERMENİSTAN İŞGALCİDİR

Ermeniler'in arkasında kimler var?

Ermenistan 30 yıla yakındır Azerbaycan'ın topraklarını işgal altında tutmaktadır. Bu işgal uluslararası hukuka aykırıdır. Bu işgal aynı zamanda uluslararası teşkilatların ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarına aykırıdır. Birleşmiş Milletler'in 884, 822, 853 ve 874 numaralı kararları ile Ermenistan işgalci ilan edildi. Kararlarda Ermenistan'ın bu hareketi işgalci olarak nitelendirilirken, işgalin bir an önce de bitmesi istenirken, yerinden edilmiş Azerbaycanlılar'ın da yerlerine dönmeleri istenmektedir. Bütün bu talepler Ermenistan tarafından hayata geçirilmemiştir. Bugün bu saldırgan siyasetini hayata geçiren de yine Ermenistan devletidir. Ermenistan devletinin saldırganlığına göz yuman devletler vardır ne yazık ki. Ermenistan'ın bu saldırganlığına devam etmesinin nedeni de bazı devletlerin bunları görmemezlikten gelmeleri ve saldırganlığına karşı sessiz kalmalarıdır.

İŞGALCİ ERMENİSTAN ULUSLARARASI KAMUOYUNDAN BASKI GÖRMEDİ

Uluslararası hukukun ve kurumların aldığı kararlar çok açık şekilde yazılmaktadır. Alınan bu kararların hayata geçirilmesi için Ermenistan bugüne kadar hiç bir girişimde bulunmamış ve hiç bir baskı hissetmemiştir. Bunca yıldan beri saldırganlığını devam ettirdi. Yeni tacizler planladı. Yeni provokasyonlar yaptı.

Onun içindir ki, Azerbaycan tüm dünyaya işgalci Ermenistan ile işgale uğrayan Azerbaycan'a karşı aynı muamele gösterilmemeli, işgalcilere karşı baskı uygulaması gerekmektedir. Bu baskı ile Ermeni işgalciler Azerbaycan topraklarından geri çekilsin.

BAZI ÜLKELER ERMENİSTAN'A GÖZ YUMUYOR

Uluslararası hukuk bugüne kadar neden uygulanmadı?

Uluslararası hukuk Azerbaycan'ın haklılığını kabul etmiş durumda. Buradaki konu Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünden dolayıdır. Bugün tüm dünya Karabağ'ın ve etrafındaki bölgelerin Azerbaycan toprağı olduğunu kabul ediyor. Maalesef böylesine bir durum varken uluslararası hukuk uygulanmadı. Maalesef bugünkü dünyamızda ikircikli standartlar var ne yazık ki... Kabul edilmiş kararlar hep kağıtlarda kalıyor. Ermenistan'a karşı bir baskı olmuyor. Bugüne kadar da Azerbaycan hep hak sesini kaldırdı. Bundan dolayı da BM'nin 51. Maddesi ile aldığı karar ile kendi topraklarını savunmak için var gücü ile mücadele etmekte ve topraklarını azad etmek için çalışmaktadır.

Bizim nihai amacımız Ermenistan'ı barışa zorlama operasyonu olarak görüyoruz. Çünkü Ermenistan bugüne kadar kendi rızasıyla barışa yanaşmamaktadır. Azerbaycan'ın işgal ettiği toprakları geri vermemektedir. Azerbaycan'ın son operasyonu Ermenistan'ı barışa zorlama operasyonudur.

EYLÜL SALDIRISINDAN ÖNCE ULUSLARARASI KAMUOYUNU UYARMIŞTIK

Ermenistan neden Azerbaycan'a sürekli saldırıyor?

Ermenistan sadece bu eylül ayında değil birçok defa Azerbaycan'a saldırmakta idi. Ermenistan devletinin başına Paşinyan geldikten sonra biz birçok defa provokasyonlara şahit olduk. Temmuz ayında sınırda yine saldırı oldu. Saldırıya karşı Azerbaycan Kuvvetleri tarafından gerekli cevabı verdiler. Ağustos ayında yine provokasyon oldu, onun da cevabı Azerbaycan tarafından verildi. Eylül ayında saldırıdan önce Ermeni tarafının bir saldırı planlandığını biz uluslararası kamuoyuna hep söyledik. Saldırıdan bir kaç gün önce Cumhurbaşkanımız tarafından Birleşmiş Milletler'in Genel Kurul toplantısında; ''Ermenistan böyle bir saldırıya hazırlanıyor, bunun önlemleri alınmalıdır'' diye tüm dünya kamuoyuna bu açıklamayı yapmıştık.

Bütün bu gelişmlere rağmen Ermenistan'a karşı bir mesaj verilmemesi, Ermenistan'a dur denilmemesi nedeniyle biz Eylül ayında yeni bir saldırı ve provokasyon ile karşı karşıya kaldık.

ERMENİSTAN 3. ÜLKELERİ SAVAŞA DAHİL ETMEK İSTİYOR

Ermenistan'ın amacı nedir?

Bu saldırıları Ermenistan'ın yapmasının bir kaç amacı vardı. Ermenistan taciz siyaseti ile dünyanın dikkatini çekmek istiyor. Bölgede tansiyonu yükseltmek, üçüncü devletleri savaşa karıştırmak istemektedir. Böylelikle kendi taciz siyasetinden bölgesel bir çatışma ile aradan sıyrılmak.

İkinci konu ise bölgeden geçen büyük enerji projelerine darbe vurmaktır. Bu planı Temmuz'da da bugün de gördük. Geçtiğimiz birkaç gün önce bölgeden geçen Bakü-Tiflis Enerji Boru Hattı'na Ermenistan füze ile saldırmıştır.

Üçücü konu ise; Ermenistan'ın iç siyaseti oldukça karışıktır. Ermenistan siyasal, sosyal ve ekonomik olarak büyük bir kriz yaşamaktadır. Paşinyan hükümeti sorunların hiçbirine çözüm bulamadı. Sosyal ve ekonomik durum her geçen gün geriliyor. Pandemi virüsü ile ülkede durum daha da kötüye gidiyordu. İşte Ermenistan yaşamakta olduğu sorunları aşmak için, gözleri kendi üzerine gelmesini sağlamak için bölgede çatışma çıkararak tansiyonu yükseltmeye çalıştı.

Azerbaycan'ın böylesi cevap vereceğini bilemedi mi?

Azerbaycan'ın böylesine başarılı bir karşılık vereceğini Ermenistan hiç planlamadı. Azerbaycan da sabrımız sınırsız değil diyerek gerekli karşılığı verdi. Kendi topraklarını azad etmek için saldırılara karşılık verdi ve işgal edilmiş topraklarını bir bir geri almaya başladı.

YABANCI ASKER VE TERÖR GRUPLAR VAR

Ermenistan'ın yabancı ülke insanları ve terör örgütlerini cepheye sürdüğü iddiaları var, böyle bir durum var mı?

Biz bunu günlerdir uluslararası kamuoyuna açıkladık. Ermenistan tarafında sosyal medya üzerinden yapılan yayınlarda terör örgüt militanları ve diğer ülkelerdeki Ermeni vatandaşları kendi ülkesine getirdiğini hatta bu çağrının Ermenistan cumhurbaşkanı seviyesinde El- Cezire televizyonuna verdiği röportajda; bugün dünyanın dört bir yanından Ermeni asıllı kişiler Azerbaycan'a karşı savaşmak için Ermenistan'a geliyorlar diye açıklama yapıyor. Biliyorsunuz Lübnan ve Suriye'den çok sayıda gayri kanuni olarak gönüllü savaşçılar getiriliyordu. Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarına yurt dışından kanunsuz olarak getirilen kişiler yerleştiriliyorlardı. Özellikle Ortadoğu bölgesinden bu gibi çok sayıda kişileri işgal edilmiş topraklarımıza yerleştirme programı izlenmekte idi. Öte yandan dünyanın birçok bölgesinden Ermeni asıllı kişiler de davet edilerek işgal edilmiş topraklarımızı yerleştirilme politikaları uygulanmakta idi.

Ermenistan bugün gönüllü silahlı grupların kurulmasını kanunlaştırmış durumdadır. Gelen kişilerin içinde teröristler, kanuna aykırı kişiler vardır. Bu konularda elde ettiğimiz bilgileri, kanıtları uluslararası teşkilatlara bildirdik.

Türk halkına çağrınız var mı?

Türk halkına teşekkürlerimizi bildirmek istiyoruz. Biz hem sevinçli hem de kederli günümüzde Türk halkını yanımızda hissettik. En üst seviyede Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, bakanlar, TBMM ve halk seviyesinde Azerbaycan'a verilen desteği açık şekilde hissettik. Bu bizim için tabi ki çok gurur verici bir durumdur. Bu desteği büyük bir coşku ile karşılıyoruz.

ALİ DEĞERMENCİ / NASIL OLUYOR?