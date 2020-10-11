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    • 12.10.2020 01:56
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    Gardaş'tan Başkan 'a mesaj! "Türk milletine ve ona güveniyoruz"

    'ın 'daki sivillere alçakça saldırmasının ardından yürütülen başarılı karşı saldırıda 'nin de desteğini alan Gardaş, Başkan 'a mesaj gönderdi. Gence’de yaşayan , “Türk milletine güveniyoruz. Onların güveniyoruz. Buradayız, kaçmadık” ifadelerini kullandı.

    'ın i ihlal ederek sivillere yönelik saldırıda bulunduğu 'ın Gence kentinde halk, Cumhurbaşkanı mesaj gönderdi.

    "ERDOĞAN'A VE TÜRK MİLLETİNE GÜVENİYORUZ"
    Ermenistan, Rus arabuluculuğu ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine roket saldırısında bulundu. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi de yaralandı.

    Gence'de yaşayan , "Türk milletine güveniyoruz. Onların güveniyoruz. Buradayız, kaçmadık" ifadelerini kullandı.

    Gence'de yaşayan yaşlı kadın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine güvendiğini söyledi. Genceli kadın, "Türk milletine güveniyoruz, onların Cumhurbaşkanına güveniyoruz. O bizim kardeşimizdir, canımızdır. Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Burada oturuyoruz, zulüm çekiyoruz ama evimizden kaçmıyoruz. Ermenilerden kaçmayacağız" dedi.

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    Haberler Güncel Gardaş'tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj! "Türk milletine ve ona güveniyoruz"