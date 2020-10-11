Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.10.2020 03:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.10.2020 03:25
    ABONE OL

    Rumlardan alçak tahrik! dayandılar

    'ndeki () Derinya Sınır Kapısı'nda toplanan Rumlar, li eylem düzenledi. Eylemciler, yaktıkları hava fişekleri () tarafına atmaya çalıştı.

    Rumlardan alçak tahrik

    'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Rum kesimi saldırı düzenledi.

    'ndeki () 'nda toplanan Rumlar, li eylem düzenledi.

    Eylemciler, yaktıkları hava fişekleri (KKTC) tarafına atmaya çalıştı.

    YANGIN ÇIKARDILAR
    Göstericilerin attıkları havai fişeklerin Birleşmiş Milletler () kontrolündeki otluk alana düşmesi sonucu çıktı.

    Bölgedeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Polis tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu akşam saat 19.40 sıralarında, Derinya Bölgesi'nde Rum barikatı yakınlarında toplanan yaklaşık 100 kadar Rum eylemci, taşkınlık yaptıktan sonra havai fişek atarak, eylemlerine devam etmişlerdir.

    YANGIN DEVAM EDİYOR
    Atılan havai fişeklerden iki tanesinin ara bölgeye düşmesi sonucu ara bölgedeki arazide yangın meydana geldi. Yangın ara bölgede halen devam ediyor. KKTC Derinya Kara Geçiş kapısında gerekli güvenlik önlemleri alışmıştır" denildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Rumlardan alçak tahrik! Sınır kapısına dayandılar