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    • 12.10.2020 19:10
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    Son dakika: Koronavirüste son durum! yeni tablo ile 12 Ekim koronavirüs vaka sayılarını duyurdu

    Son dakika haberi... 12 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerine yer verdi.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

    "YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARIMIZDA BU HAFTA DÜŞÜŞ VAR"
    Koca açıklamasında, "Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerine yer verdi.

    11 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    10 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    9 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    8 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    7 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tablo ile 12 Ekim koronavirüs vaka sayılarını duyurdu