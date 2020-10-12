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    • 12.10.2020 17:16
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    Son dakika: İletişim Başkanı Altun: 'imizin yolu açık olsun

    Son dakika haberi... İletişim Başkanı , '' gemisinin 'e demir almasına ilişkin, "Her seferinde ülkemiz, milletimiz kazandı. Durmak yok, yola devam. Oruç Reis'imizin yolu açık olsun" dedi.

    DHA
    Twitter'dan paylaştı: Yolu açık olsun

    İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından, ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in '' gemisinin 'in röntgenini çekmek için demir aldığını duyurduğu mesajını paylaştı.



    Altun açıklamasında ise, "Bugünlere kolay gelmedik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşılmaz denen engelleri bir bir aştık. Her seferinde ülkemiz, milletimiz kazandı. Durmak yok, yola devam. Oruç Reis'imizin yolu açık olsun" ifadesini kullandı.

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