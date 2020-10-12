Türkiye'ye karşı sözde tehditlerin hiçbir önemi yok.

Türkiye hem masada hem sahada hak ve menfaatlerini korumaya kararlıdır. Cumhurbaşkanımızın duruşu nettir. Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir. Zorbalık ve dayatmayla Türkiye'ye yaptırılacak hiçbir iş yoktur. #OruçReis