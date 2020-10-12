Pandemi ile mücadelede örnek bir performans gösteren Türkiye'de, "Ölüm rakamları gizleniyor" yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'nin mezarlıklar müdürlüğü kayıtlarına göre ölüm oranlarında kayda değer bir artış olmadığı gibi, bazı illerdeki rakamların önceki yıllardan bile düşük olduğu ortaya çıktı.

Ülkemizde Mart ayından bu yana korona virüs nedeniyle 8 bin 837 kişi hayatını kaybederken 335 bin 533 kişiyse hastalığa yakalandı. 294 bin 357 kişi hastalığı atlatırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ülke genelindeki yatak doluluk oranı yüzde 48 olarak açıklandı.